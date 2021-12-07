Pencap Valisi Sarwar, 12. Boğaziçi Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı

Konferansın teması olan "Daha İyi Bir Dünya için Zorluklarla Mücadele Etmek" üzerine konuşan Vali Sarwar, çok yönlülüğün, barış içinde bir arada var olmanın ve BM Kuruluş Sözleşmesine dayalı olan uluslararası bir sisteme olan bağlılığın dünyanın karşı karşıya olduğu küresel zorlukları aşmak için önümüzde bulunan en iyi yol olduğunu vurguladı.Kendisi pandemiden kaynaklanan zorlukların uluslararası işbirliği aracılığıyla ele alınması ve daha üretken ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etmek için çaba gösterilmesi gerektiğini ekledi.

Vali iklim krizi, milletler arasındaki ve kendi içerisindeki eşitsizlik, demokrasinin geri çekilmesi, yabancı düşmanlığı, toleranssızlık ve İslamofobi, tek yanlılık ve şovenlik gibi küresel sorunları jeopolitik, ekonomi, çok yanlılık, normlar ve teknoloji alanlarında işbirliğiyle ele almak için var olan güçlü ihtiyacın altını çizdi.

Pakistan'ın gelecek için vizyonundan bahsederken, Vali Sarwar Pakistan'ın başarılı Covid önlemlerini, küresel olarak tanınmış sosyal koruma girişimlerini, iklim değişikliği gündemindeki liderliğini, bölgede jeoekonomik bir dönem başlaması amacıyla hızlandırıcı olmak için olan bağlılığını ve barış ve güvenlik isteğini vurguladı.

Kendisi Pakistan'ın halkı, bölgesi ve daha ötesi için merkezi bir jeopolitik konum olmanın barışçıl meyvelerini toplamak istediğini belirtti ve uluslararası topluluk için artık çok yanlılığa olan toplu bağlılığını yeniden teyit etmenin zamanının geldiğini söyledi.Uzun süreli Filistin ve Keşmir meselelerinin adil biçimde çözümünün uluslararası barış ve güvenlik için en üst derecede gerekli olduğunu yeniden teyit etti.Pakistan her zaman etkili ve verimli bir Birleşmiş Milletler sisteminin tutkulu bir destekçisi olmuştur, işbirlikçi çok yanlılık tarafndan desteklenen ve onun birbirini güçlendiren üç karşılıklı sütununa dayalı olarak – barış ve güvenlik, gelişme ve insan hakları.

Afganistan üzerine, Vali Sarvar ülkedeki insani felaketin ortadan kaldırılması ve kırk yıllık savaştan sonra barışı getirmek için uluslararası topluluğun etkin ve etkili biçimde olaya dahil olması ihtiyacının altını çizdi.

Zirveye 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Kosova Eski Cumhurbaşkanı Behgjet Pacolli, BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı Dr. Abdullah Matouq al Maatouq, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, ICP Kurucusu Cengiz Özgencil ve diğer saygıdeğer konuklar katıldı.

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