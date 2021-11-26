Pencap Üniversitesi ile "Mevlana Protokolü" İmzalandı - Haberler
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Pencap Üniversitesi ile "Mevlana Protokolü" İmzalandı

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Pencap Üniversitesi ile

Süleyman Demirel Üniversitesi ile Pencap Üniversitesi (University of the Punjab), Lahor, Pakistan arasında Mevlana Protokolü imzalandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi ile Pencap Üniversitesi (University of the Punjab), Lahor, Pakistan arasında Mevlana Protokolü imzalandı.

Çevrim içi gerçekleştirilen imza törenine, Üniversitemizi temsilen Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi, Pencap Üniversitesini temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammad Saleem Mazhar, İslami Çalışmalar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammad Hammad Lakhvi, İletişim ve Medya Çalışmaları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Khalid Mahmud, Urdu İslam Ansiklopedisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muhammad Arshad ve Dış İlişkiler Müdürü Dr. Sobia Khurram katıldı.

Törende, Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin akademik düzeyde daha da ileri seviyelere taşınması yönünde görüş alış verişinde bulunuldu.

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