Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio'dan Fatih Terim'e ziyaret
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Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio'dan Fatih Terim'e ziyaret

Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio'dan Fatih Terim'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, Uruguay kulübü Penarol'ün başkanı Ignacio Ruglio'yu ağırladı.

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, Uruguay kulübü Penarol'ün başkanı Ignacio Ruglio'yu ağırladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyaretin ardından Terim ve Ruglio birbirlerine forma hediye etti.

Fatih Terim ile Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Ignacio Ruglio ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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