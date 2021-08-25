Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret
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Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret

Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Uruguay kulübü Penarol'ün başkanı Ignacio Ruglio'yu ağırladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Uruguay kulübü Penarol'ün başkanı Ignacio Ruglio'yu ağırladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, Avrupa'nın köklü kulüplerinden Real Madrid ve Barcelona'yı da ziyaret eden Ignacio Ruglio ile iki kulüp arasında ilişkileri geliştirmek ve iş birliği projeleri gerçekleştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulundu.

Çebi, ziyaretin sonunda Ruglio'ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret - Haberler Spor
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