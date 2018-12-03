Penaltı Canavarı Harun, Kasımpaşa Maçında da Penaltı Kurtardı!

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA KURTARMIŞTI

Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu, maçın 6. dakikasında penaltı noktasını gösterdi. Diagne'nin kullandığı penaltıyı Harun kurtardı. Böylelikle Harun Tekin, Trabzonspor maçından sonra bir penaltıyı daha kurtardı.

LİGİN EN İYİSİ

Harun son 23 penaltının 10'u kurtararak mükemmel bir performansa imza attı. Başarılı kaleci, 2014/2015 sezonundan bu yana toplamda 10 penaltı kurtararak bu alanda ligin en iyisi.