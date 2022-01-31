Pena, sarı-kırmızılı forma için sabırsız

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, sarı-kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan İspanyol file bekçisi, " Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Taraftarımızla buluşacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bahçelievler Medical Park Hastanesinde yapılan sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkililerinin de hazır bulunduğu belirtildi.