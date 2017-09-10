Elazığ'da dün serinlemek için girdiği Pembelik Barajı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.



Olay, dün öğleden sonra Karakoçan ilçesi Golan Kaplıcaları civarında Pembelik Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (38), arkadaşıyla beraber yüzmek için suya girdi. Sudan çıkan arkadaşı, H.K.'yı göremeyince durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma ile birlikte Bingöl AKUT, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler ve dalgıçlar sevk edildi. H.K., suda ve kıyıda iki gürdür süren aramalara rağmen bulunamadı. Arama çalışmalarına sabah yeniden başlanacağı öğrenildi. - ELAZIĞ