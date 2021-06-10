Pembe ve yeşilin buluştuğu çiçek tarlasında görsel şölen
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Pembe ve yeşilin buluştuğu çiçek tarlasında görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Güncel

Pembe ve yeşilin buluştuğu çiçek tarlasında görsel şölen Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen çiçeklerden oluşan tarla görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen çiçekler görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor.

Pembe ve yeşilin buluştuğu çiçek tarlasında görsel şölen

Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen çiçeklerden oluşan tarla görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor

SİVAS - Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen çiçekler görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor.

Sivas merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Yaramış köyündeki çiçekler görsel şölen sunuyor. Yeşil otlar içerisinde bulunan pembe renkli çiçekler halk arasında Görenge çiçeği olarak biliniyor. Korunga bitkisi rengi ile dikkatini çekiyor. Su ihtiyacı olmayan ve kireçli topraklara adaptasyon yeteneği ile bilinen Korunga bitkisi pembe renkli salkım şeklinde görünüyor. Pembe ve yeşil tonun buluştuğu araziyi gören vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

"Güzel bir manzara"

Volkan Kaplan arazini çok hoş göründüğünü belirterek "Yoldan geçerken yeşillikler arasında pembe bir alan gördüm. Merak ettik indik baktık. Tarla böylece pembeye boyanmış. Çok güzel bir görüntü var burada bizde bir gezip bakmak istedik. Fotoğraf falan çekindik hoşumuza gitti baya. Ben çiçeklerin cinsinden pek bilmiyorum ama çiftçi bir arkadaşa sorduk, tarlasına bakmaya gelmişti Görenge çiçeğiymiş galiba. Görüntüsü ile dikkat çekiyor. Gayet hoş ve güzel bir manzara" dedi.

"Gelmenizi tavsiye ederim"

Bölgede arazileri bulunan İsmail Çınar "Benim burada tarlam vardı, tarlamı gezmek için geldim. Burada insanların fotoğraf çekindiğin gördüm. Benim hoşuma gitti, çok hoş bir görüntü var burada. Çok güzel gelmenizi tavsiye ederim." diye konuştu.

Pembe ve yeşilin buluştuğu çiçek tarlasında görsel şölen
Pembe ve yeşilin buluştuğu çiçek tarlasında görsel şölen
Pembe ve yeşilin buluştuğu çiçek tarlasında görsel şölen
Pembe ve yeşilin buluştuğu çiçek tarlasında görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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