Pembe Rota Projesi Bodrum'da

Kadın kanserleri alanında çalışmalar yapan Pembe İzler Derneği tarafından, 10 bin kadına ücretsiz jinekolojik kanser taraması yapılması hedeflenen "Pembe Rota" projesinin yeni etabı, Bodrum Belediyesi'nin de desteğiyle Bodrum'da gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret eden Pembe İzler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Acıbadem Bodrum Hastanesi Direktörü Arzu Karataş ile Pembe İzler Derneği Koordinatörü Halime Sürek Kahveci, Pembe Rota Projesi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Pembe İzler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Acıbadem Bodrum Hastanesi Direktörü Arzu Karataş, Pembe İzler Derneği'nin kadın kanserleri alanında faaliyet gösterdiğini ifade ederek, "Derneğimiz sık görülen kadına özgü kanserler konusunda toplumsal farkındalığı artıran çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda ihtiyacı olan hastalara da destek olmaya çalışıyor. Rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanseri hakkında farkındalık çalışmasının yanı sıra bu kanserlerle ilgili 10 bin kadına ücretsiz tarama yaptığımız yeni projemiz Pembe Rota. Bu proje kapsamında Bodrum Belediyesi ile işbirliği yapmak istiyoruz. Hem ihtiyacı olan Bodrumlu kadınlar hem de Bodrum Belediyesi'nin kadın personelinin rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanseri açısından tarama programını gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise özellikle sağlık konusunda Belediye Başkanı olarak kişi ve kurumlara elinden gelen desteği sunmaya çalıştığını belirttiği konuşmasında, "Telafisi olmayan tek şey can. Özellikle de kanser hastalığından hepimiz korkuyoruz ama kanser hastalığının şöyle bir özelliği de var: Erken tanı! Erken tanı kanseri hem önlüyor hem de o hastalığı yenme şansı çok artıyor. Yani kanserden değil aslında geç kalmaktan korkuyoruz. Onun için ben hem Pembe İzler Derneği'ne olsun hem de Acıbadem Hastanesi'ne olsun bir defa daha halkım adına teşekkür ediyorum. Bodrum Belediyemizin yüzdelik oranına baktığımızda kadın çalışanlarımız çok fazla ve bu güzel kampanyada, Bodrum Belediyesi personelini de değerlendirmeniz bizi çok mutlu etti. Bu yüzden özellikle sizlere ve Acıbadem Hastanesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ünlü isimlerin destek verdiği ve 10 bin kadına ücretsiz jinekolojik kanser taraması yapılması hedeflenen Pembe Rota projesinin Bodrum Buluşması, aynı zamanda yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Kendi alanında uzman doktorların bilgi vereceği, hastaların deneyimlerini aktaracağı Pembe Rota Bodrum Buluşması, Bodrum Belediyesi'nin de katkılarıyla 11 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da, Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde gerçekleştirilecek. Bodrumlulara seslenmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade eden Pembe İzler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Karataş ve etkinliğe destek veren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, tüm Bodrumluları bu önemli etkinliğe davet ediyor.

Söyleşi şeklinde düzenlenecek, Pembe Rota Bodrum Buluşması, 11 Ağustos Cumartesi günü Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde saat 16.30'da yapılacak. Pembe İzler Derneği Başkanı Arzu Karataş, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog Onkolog Prof. Dr. İlkkan Dünder, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir ile Uzman Klinik Psikolog Seren Öztoprak'ın konuşmacı olacağı söyleşide; kadın kanserleri farklı yönleri ile ele alınırken erken tanı ve tedavinin önemi üzerinde bilgiler verilecek, izleyicilerin soruları yanıtlanacak.

Pembe İzler Derneği başta meme olmak üzere tüm kadın kanserleri yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleri konusunda toplumu bilinçlendirme ve maddi yetersizliği olan hastalara tanı ve tedavide destek vermek amacıyla 2014 yılında kuruldu. Bir başka deyişle Pembe İzler Derneği, kadın kanseri tanısı alan kadınların ve yakınlarının omuzundaki el olmayı hedefliyor. Dernek ile ilgili ayrıntılı bilgiyi www.pembeizler.org adresinde bulabilirsiniz. - MUĞLA