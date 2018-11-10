Pembe İzler Derneği Mardin'de kadınlarla buluştu

MARDİN - Kanser türlerinde erken teşhisin tedavi başarısını yükseltmesinden yola çıkan Pembe İzler Derneği, Mardin'de kadınlarla bir araya gelerek jinokolojik kanser türleri ile ilgili bilgilendirme semineri düzenledi.

Ünlü isimlerin destek verdiği ve 10 bin kadına ücretsiz jinekolojik kanser taramasının yapılması hedeflenen Pembe Rota Projesi kapsamında dernek üyeleri, yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleri hakkında farkındalık oluşturmak amacı Mardinli kadınlarla buluştu. Artuklu Üniversitesi'nde Ece Vahapoğlu moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe Pembe İzler Derneği Başkanı Arzu Karataş, Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Prof. Dr. Mete Güngör, Prof. Dr. Gökhan Demir, Prof. Dr. İrem Yaluğ Ulubil, Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Uzm. Dr. Cengiz Bavbek, Op. Dr. Fatih Şirin konuşmacı olarak katıldı.

Kansere karşı farkındalık arttı

Etkinlikte bir konuşma yapan Pembe İzler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Karataş, Mardin'de gördükleri ilgi ve duyarlılıktan memnun olduklarını söyledi. Türkiye'de çok başarılı bir şekilde ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden Karataş, "Ülkemizde de çok başarılı bir şekilde de ilki yapıyoruz. İnsanlarımızın hayatına bir iz bırakabilirsek, bir bilgi paylaşabilirsek, onlara aktarabilirsek bizim için en büyük memnuniyet olacak. Ben de ileri evre meme kanseri atlatmış birisiyim. Yeniden doğdum diyorum ve yeni hayatıma hoş geldin diyorum. Asılında bunu da ispatlamak bütün bunlara tanıklık etmek ve farkındalık oluşturmak için buradayız. Türkiye'de son yıllarda farkındalık arttı. Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, KETEM çok detaylı aramaya başladı. Bu vesileyle tanı alan çok fazla hastayla karşılaşıyoruz. Farkındalık arttığı için, detaylı arama yapıldığı için ben gurur duyarak bunu anlatıyorum ve bütün bu taramalar ücretsiz yapılıyor Sağlık Bakanlığı tarafından. Buradaki tek iş, bütün hastalarımızı arkadaşlarımızı iş oraya taşıyabilmek, oraya götürebilmek bizim amacımızda bunu sağlamak bu köprüyü kurup sağlamak, faydalarını sağlamak. İnanılmaz emek sağlanmış arkadaşlarımız. Tarama yapıldıktan sonra bizim roller başlıyor. Tanı alan hastalara destek olmak, yaşayan birisi olarak onların duygularını anlatmak çabasındayız" dedi.

"Kanserden değil, geç kalmaktan korkuyoruz"

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ise, kadın kanserleri konusunda tüm dünyaya mesaj vereceklerini kaydetti. Bu mesajla öncelikle erken tanı ve taramaların önemine vurgu yapacaklarını aktaran Uzm. Dr. Yavuz, "Kanser maliyetli bir hastalık, direktörün bir tanımı var 'tanıyı aldığı andan ıstırabın başlayıp sonunu hep kaygıyla yaşandığı bir süreçtir' diyor. Bu süreçte bizler İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilimizde Bakanlığımızın çalışmalarını, kanser taramalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda ücretsiz olarak, rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kalın bağırsak kanserlerini tarıyoruz. Kalın bağırsak kanserlerinde erkek hastalarımızı da taramış oluyoruz. Bu kadar taramanın sonunda erkeklerde ciddi bir azalma, kadınlarda ise 2015 yılı istatistiklerine göre kadınlarda erkeklere göre daha az anlamada bir azalma var. Tabi ki biz bu taramaları bilinçlendirmeleri ne kadar doğru yaparsak, tütünden, alkolden ne kadar uzak durursak, doğru beslenmeye, fiziksel aktiviteye ne kadar önem verirsek aslından bunun o kadar önüne geçeriz. Süresel anlamada kanser ülkemizin 5. ölüm nedenidir, biz kanserden korkmuyoruz, geç kalmaktan korkuyoruz" diye konuştu.

Program soru cevapların ardından sona erdi.