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Pembe Ay ne zaman, nereden görülecek? Pembe Ay Türkiye'den görülecek mi?

Pembe Ay ne zaman, nereden görülecek? Pembe Ay Türkiye'den görülecek mi?
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13 Nisan'da görülecek olan Pembe Ay, burçları farklı alanlarda etkileyerek yeniliklere ve değişimlere yol açacak. Bu özel gök olayını izlemek isteyenler için Pembe Ay'ın ne zaman ve nereden görüleceği merak konusu olmuştur. Peki, Pembe Ay ne zaman, nereden görülecek?

13 Nisan'daki pembe ay, burçları farklı alanlarda etkileyerek yeniliklere ve değişimlere yol açacak. Peki, Pembe Ay ne zaman, nereden görülecek?

PEMBE AY NE ZAMAN, NEREDEN GÖRÜLECEK?

Pembe Ay olarak da bilinen dolunay, 13 Nisan 00.22'de terazi burcunda gerçekleşecek.

2025 yılında Pembe Ay olarak adlandırılan bu özel gök olayı, Türkiye'den de izlenebilecek.

NEDEN PEMBE AY DENİYOR?

"Pink Moon" (Pembe Ay), Nisan ayındaki dolunay için kullanılan geleneksel bir isimdir. Adını gerçekten pembe olmasından değil, bu dönemde Kuzey Amerika'da açan pembe "phlox" çiçeklerinden alır. Yani, gökyüzündeki Ay pembe görünmez, ancak bu ad mevsimsel bir sembolizmi taşır.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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