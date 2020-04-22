Peloton ile evden simülasyon bisiklet yarışı Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü evden simülasyon yarış düzenlediİstanbul DHA - Yeni nesil koronavirüs Covid-19 salgını nedeni ile evlerimizde geçirdiğimiz bu dönemde teknolojinin desteği bisiklet tutkunlarını buluşturuyor.

Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü evden simülasyon yarış düzenledi

İstanbul DHA - Yeni nesil koronavirüs Covid-19 salgını nedeni ile evlerimizde geçirdiğimiz bu dönemde teknolojinin desteği bisiklet tutkunlarını buluşturuyor.

Bisiklet sporu için var olan simülasyon programlarının kullanımı arttı. Dünyanın her yerinden profesyonel ya da amatör sporcular bir araya gelerek antrenman yapıyor, yarışlar düzenliyorlar. Üstelik evlerinden çıkmadan...

Gerçek yol hissiyatını sağlayan ekipmanlarla bisiklet kullanıcıları yüzlerce kaloriyi kolaylıkla ve eğlenceli biçimde yakarak formda kalıyor, sağlıklarını koruyorlar. Ayıca bu zor günlerde moral ve biraz eğlenme fırsatını da yakalayabiliyorlar.

Dünyada çeşitli spor kulüpleri sanal bisiklet etkinlikleri organize ederken, Türkiye'de Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü, virüs salgını sürecinde geniş katılımlı sanal yarışlar ve grup sürüşleri düzenlemeye başladı.

Haftalık olarak düzenlenen yarışlara sanal yarış ortamındaki uygulamalar üzerinden tüm dünyadan üye olan herkes katılabiliyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin ilk resmi ve ödüllü sanal bisiklet yarışını gerçekleştiren kulüp, 18.04.2020 tarihinde ikinci yarışı organize etti. İlk hafta 240 kişinin katıldığı yarışa ikinci hafta 624 kişi katılım gösterdi.

Kulübün bünyesindeki yarış takımı sporcularının da yer aldığı organizasyonda, kulübe kayıtlı sporcular ödül klasmanı dışında tutuluyor. Her hafta cumartesi günleri gerçekleştirilen yarışlara ilgi ve katılım katlanarak artıyor.

Peloton İstanbul'un bu organizasyonları, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun da desteğini kazandı.

Bilgisayarlar, telefonlar ya da tabletlerdeki uygulamalar aracılığıyla internet üzerinden gerçeğe çok yakın sanal rotalarda bir araya gelen sporcular, evin içinde bisikletlerini sabitledikleri cihazlarla tıpkı yoldaki gibi pedal çevirip antrenman yapabiliyorlar.

Sanal ortamda arkadaşlarınıza katılmak için internette birçok program mevcut. Gerekli birkaç ekipman var sadece ilave olarak.

Bisikleti üzerine takabileceğiniz bir smart (akıllı) trainer, (kondisyon bisikletleri veri aktarımındaki uyuşmazlıklar nedeni ile kullanılamıyor), nabız bandı, veri aktarım için USB Ant+ aparat, kadans (pedal devir) sensörü.

Katılmak isteyenler, Peloton İstanbul'un Facebook adresi üzerinden iletişim kurabilirler.

Kaynak: DHA