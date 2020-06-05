Pelosi'den, İsrail'in ilhak planının "ABD'nin ulusal çıkarlarına zarar verdiği" uyarısı
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Pelosi'den, İsrail'in ilhak planının "ABD'nin ulusal çıkarlarına zarar verdiği" uyarısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini tek taraflı ilhak planının, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına ve ülkede her iki partinin de İsrail'e yönelik desteğine zarar vereceğini belirtti.

Pelosi'den, İsrail'in ilhak planının
05.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:13

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini tek taraflı ilhak planının, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına ve ülkede her iki partinin de İsrail'e yönelik desteğine zarar vereceğini belirtti.

Haaretz'in haberine göre Pelosi, ABD'deki Yahudi Demokratik Konseyi tarafından internet üzerinden düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" etmeyi vadeden açıklamalarından "çok endişeli" olduğunu dile getirdi.

Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisinin yakın zaman önce Filistin-İsrail meselesinde "iki devletli çözüme" destek veren bir tasarıyı kabul ettiğini anımsatan Pelosi, "Tek taraflı ilhak, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına, çıkarlarımıza zarar verir." ifadesini kullandı.

- "İlhak, İsrail'e olan desteği sarsar"

Pelosi, ABD'de her iki partinin de İsrail'e desteğinin önemine inandığını ancak ilhak planının, bunun temelini sarsacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimini de sözde Orta Doğu barış planını yayınlamak için neredeyse üç yıl beklemekle eleştiren Pelosi, "ABD-İsrail ilişkileri, iki ülkenin doğası ve ortak değerlerimiz nedeniyle bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlığı döneminde ülkede artan antisemitizm nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Pelosi, "ABD'de bunun (antisemitizmin), bu kadar kötüye gideceği hiç aklıma gelmezdi." yorumunu yaptı.

Ülkede antisemitizmin Trump'ın "kabulü ile zemin kazandığını" ileri süren Pelosi, "(Trump) Bu davranışın, daha kabul edilebilir olduğu bir ortam oluşturdu." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolara yönelik müdahaleler nedeniyle Trump'ı eleştiren Pelosi, Trump'ın, pazartesi günü Beyaz Saray'dan elinde İncil ile çıkıp yürüyerek gittiği St. Johns Kilise'nin önünde basın mensuplarına poz verdikten sonra kiliseye girmediğini anımsatarak, aynı gün Beyaz Saray önündeki barışçıl göstericilerin polisin sert müdahalesiyle dağıtılmasına da tepki gösterdi.

İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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