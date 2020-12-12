Pelkas yine tamamlayamadı
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Pelkas yine tamamlayamadı

12.12.2020 20:51 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:55
Pelkas yine tamamlayamadı

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçının 71. dakikasında oyundan alındı.

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçının 71. dakikasında oyundan alındı. Yunan futbolcu böylece sahada yer aldığı 8 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyemedi.

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas yine maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 71. dakikasında oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak'a bırakırken, bu sezon ligde forma giydiği 8 müsabakada da 90 dakika sahada kalamadı.

Yunan oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 8 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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