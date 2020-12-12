Pelkas yine tamamlayamadı
12.12.2020 20:51 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:55
Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçının 71. dakikasında oyundan alındı.
Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçının 71. dakikasında oyundan alındı. Yunan futbolcu böylece sahada yer aldığı 8 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyemedi.
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas yine maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 71. dakikasında oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak'a bırakırken, bu sezon ligde forma giydiği 8 müsabakada da 90 dakika sahada kalamadı.
Yunan oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 8 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı