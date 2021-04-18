Pelkas'tan 14 gole doğrudan katkı
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Pelkas'tan 14 gole doğrudan katkı

Pelkas'tan 14 gole doğrudan katkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Başakşehir karşısında fileleri havalandırarak gol sayısını 6'ya çıkarırken, daha öncede yaptığı 8 asistle toplamda 14 gole doğrudan katkı verdi.

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Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Başakşehir karşısında fileleri havalandırarak gol sayısını 6'ya çıkarırken, daha öncede yaptığı 8 asistle toplamda 14 gole doğrudan katkı verdi.

Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Pelkas attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Maçın 57. dakikasında Ozan Tufan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazdan meşin yuvarlağı gönderen Yunan futbolcu, ligde gol sayısını 6'ya çıkardı. Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde 26 maçta yaptığı 8 asistle toplamda 14 gole doğrudan katkı verdi. - İSTANBUL

Pelkas'tan 14 gole doğrudan katkı
Pelkas'tan 14 gole doğrudan katkı
Pelkas'tan 14 gole doğrudan katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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