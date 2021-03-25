Pelkas sakatlandı
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Pelkas sakatlandı

25.03.2021 00:44 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:49
Pelkas sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas, Yunanistan Milli Takım kampında gerçekleşen antrenmanda sakatlık geçirdi.

Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas, Yunanistan Milli Takım kampında gerçekleşen antrenmanda sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, milli takımının antrenmanında sakatlık geçirdi.Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada kalça sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun İspanya maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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