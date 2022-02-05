Pelkas ıslıklandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas oyundan alınırken sarı-lacivertli tribünler tarafından ıslıklandı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas oyundan alınırken sarı-lacivertli tribünler tarafından ıslıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Pelkas ıslıklandı. Müsabakanın 65. dakikasında yerini Enner Valencia'ya bırakan Yunan orta saha, oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel