Pelkas'ın sağlık durumu iyi
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Pelkas'ın sağlık durumu iyi

08.03.2021 22:04 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:11
Pelkas'ın sağlık durumu iyi

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Süper Lig'de Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Pelkas, rakibiyle çarpışması sonucunda yerde kalmış ve baygınlık geçirmişti. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas'ın MR sonuçları temiz çıktı. Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu Pelkas'ın durumu ile ilgili, "Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe alıyor, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Pelkas'ta herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. İstanbul'a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor" açıklamalarını yaptı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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