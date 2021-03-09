Pelkas iki gün sonra takımla çalışmalara başlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında dün Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında dün Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin 80'inci dakikasında Skubic ile çarpışması sonucu yerde kalan Pelkas, baygınlık geçirmişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas'ın çekilen MR sonuçları temiz çıkınca takımla birlikte akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. İki gün dinlendirilecek olan Yunan futbolcu, sonrasında takımla çalışmalara başlayacak.

Konyaspor karşısında alınan galibiyetle takımda moraller yükselirken, Pelkas'tan gelen iyi haberle sarı-lacivertli oyuncular rahat bir nefes aldı. Pelkas'ın durumu sebebiyle sarı-lacivertli oyuncular kutlama yapımazken sonrasında uçaktaki tezahürat görüntüleri takımdaşlık ve aidiyet duygusunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN