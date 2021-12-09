Pelkas 6 maç sonra 11'de - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pelkas 6 maç sonra 11'de

Pelkas 6 maç sonra 11'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 6 maç sonra Frankfurt karşısında 11'de görev aldı.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 6 maç sonra Frankfurt karşısında 11'de görev aldı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'a uzun bir süre sonra ilk 11'de görev verdi. En son ligin 11. haftasında 30 Ekim tarihinde Konyaspor maçında ilk 11'de şans bulan Pelkas, 41 gün sonra yeniden ilk 11'de UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt karşısında 11'de yer aldı. Ligde Kayserispor, Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ve Olympiakos maçlarında yedek kulübesinde yer alan ve sonradan oyuna dahil olan Yunan futbolcu ligde son 3 mücadelede Galatasaray, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyememişti. - İSTANBUL

Pelkas 6 maç sonra 11'de

Okocha yeniden Kadıköy'de

Okocha yeniden Kadıköy'de

 Kanarya, Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor! Fenerbahçe-E.Frankfurt maçı başladı

Kanarya, Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor! Fenerbahçe-E.Frankfurt maçı başladı

 Fenerbahçe'de Pelkas depremi! Taraftarın sevgilisi Yunan yıldız, menajerine talimatı verdi

Fenerbahçe'de Pelkas depremi! Taraftarın sevgilisi Yunan yıldız, menajerine talimatı verdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title