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Pelkas 53 gün sonra 11'de yer aldı

Pelkas 53 gün sonra 11'de yer aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası Dimitris Pelkas, 53 gün aranın ardından Karagümrük mücadelesinde 11'de forma giydi.

Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası Dimitris Pelkas, 53 gün aranın ardından Karagümrük mücadelesinde 11'de forma giydi.

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, 53 gün sonra 6 maçın ardından 11'de yer aldı. Yunan oyuncu, ligde en son 11. haftada oynanan Konyaspor maçında 11'de forma giymiş, sonraki hafta oynanan Kayserispor mücadelesinde yedek kulübesinden oyuna dahil olmuştu. Pelkas, sonraki 5 maçta ise kadroda yer almasına rağmen süre alamazken, Karagümrük mücadelesinin 63. dakikasında yerini Serdar Dursun'a bıraktı. - İSTANBUL

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