Pelitözü Göleti'ni yosunlar ve sazlıklar kapladı - Haberler
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Pelitözü Göleti'ni yosunlar ve sazlıklar kapladı

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Güncel

Pelitözü Göleti'ni yosunlar ve sazlıklar kapladı Kıyılarda insan boyunu geçen sazlıklardan gölet görünmüyor Vatandaşlarla hem kokudan, hem de sinekten şikayetçi Bilecik'in turizm açısından en önemli mesire alanlarından biri olan Pelitözü Gölpark'ın, kaplanan ve hızla yayılan yosunlar sebebi...

BİLECİK (İHA) - Pelitözü Göleti'ni yosunlar ve sazlıklar kapladı

Kıyılarda insan boyunu geçen sazlıklardan gölet görünmüyor

Vatandaşlarla hem kokudan, hem de sinekten şikayetçi

BİLECİK - Bilecik'in turizm açısından en önemli mesire alanlarından biri olan Pelitözü Gölpark'ın, kaplanan ve hızla yayılan yosunlar sebebi ile eski halinden eser kalmadı. Kıyılarda ise; insan boyunu geçen sazlıklardan gölet adeta görünmüyor.

Bilecik'te merkeze bağlı Pelitözü Mahallesinde bulunan Gölpark Mesire Alanı'nı günde binlerce kişi ziyaret ederek başta piknik olmak üzere birçok aktivitelerle vakit geçiriyor. Geçtiğimiz yıllarda bu alanı Bilecik Belediyesi ilgilenirken, Bilecik İl Özel İdaresi belediyeden tahsisi iptal edilerek alanı geri almıştı. Burada vatandaşlar başta sinek ve bir tesisin lağım kokusundan şikayet ederken, şimdi de yosun istilasına uğradı. İlk etapta kıyılarda başlayan yosun gün geçtikçe göledi sarmaya başlarken, masmavi sudan eser kalmadı. Vatandaşlar İl Özel İdaresi yetkililerine bir an önce turizm açısından en önemli mesire alanlarından biri olan Pelitözü Gölpark'a gerekli önemi vermelerini istedi.

Öte yandan geçtiğimiz şubat ayında bu alana Bilecik eski valisi şuan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Tahir Büyükakın'ın Pelitözü Gölpark'a 4 milyonluk yatırım projesi vermişti. Aradan geçen 7 ayda ise bu alana bir proje yapılmaması gözlerden kaçmazken, vatandaşların büyük bir sabırsızlıkla projenin yapılmasını dört gözle bekliyorlar.

Pelitözü Göleti'ni yosunlar ve sazlıklar kapladı

Pelitözü Göleti'ni yosunlar ve sazlıklar kapladı

Pelitözü Göleti'ni yosunlar ve sazlıklar kapladı

Pelitözü Göleti'ni yosunlar ve sazlıklar kapladı
İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pelitözü Göleti'ni yosunlar ve sazlıklar kapladı - Haberler
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