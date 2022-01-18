Pelitözü Göleti'nde su seviyesi düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pelitözü Göleti'nde su seviyesi düştü

AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'te yağış azlığı nedeniyle Pelitözü Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 35 metre çekildi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yağış azlığı nedeniyle Pelitözü Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 35 metre çekildi.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta, 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip Pelitözü Göleti, 1980'li yıllarda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sulama amaçlı oluşturuldu.

Florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da özellikle yaz aylarında ilgi görüyor.

Çevresinde kafe ve restoranların da inşa edildiği gölet, kış mevsiminde işletmelerin kapalı olması ve havaların soğumasıyla sessizliğe büründü.

Yağış azlığı nedeniyle göletin su seviyesi düştü. Pelitözü Göleti'nde suların kıyıdan yaklaşık 35 metre çekildiği görüldü.

Gölette, kıyıdan itibaren çekilmenin en yoğun gözlendiği noktalar dron ile havadan görüntülendi.

Pelitözü Göleti'nde su seviyesi düştü

Pelitözü Göleti'nde su seviyesi düştü

Pelitözü Göleti'nde su seviyesi düştü

Pelitözü Göleti'nde su seviyesi düştü

Pfizer CEO'su Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir

Pfizer CEO'su Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir

 Eskişehir kıpkırmızı! İşte ildeki koronavirüs vaka artışının tek nedeni

Eskişehir kıpkırmızı! İşte ildeki koronavirüs vaka artışının tek nedeni
AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

Pelitözü, Bisiklet, Bilecik, su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title