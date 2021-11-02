PELİTLİ MİMAR SİNAN CADDESİ KADEMELİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILIYOR

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları şehrin birçok noktasında sürdürülüyor.

Bu kapsamda Trabzon'un Ortahisar İlçesi Pelitli Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan su temini çalışmaları nedeniyle Mimar Sinan Caddesi iki kademeli olarak trafiğe kapatılacak. İlk kademe 4-13 Kasım Tarihleri arasında belirlenirken ikinci kademe ise 14-24 Kasım tarihleri arasında olacak.

TARİH : 02. 11. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet