Pelister: Koronavirüs kaynaklı hammadde ihtiyacına yerli çözüm Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dezenfektan ve kolonya üretimini artırmak için benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına askıya almasını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kararın koronavirüsle mücadelede çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dezenfektan ve kolonya üretimini artırmak için benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına askıya almasını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kararın koronavirüsle mücadelede çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Kaynak: Dunya.com