Pelin Öztekin'in baba özlemi: 'Ne yapıyorsun Peloş?' diye sormayalı 40 gün oldu!
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Pelin Öztekin'in baba özlemi: 'Ne yapıyorsun Peloş?' diye sormayalı 40 gün oldu!

Pelin Öztekin'in baba özlemi: 'Ne yapıyorsun Peloş?' diye sormayalı 40 gün oldu!
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Zamanla dediler.

"Zamanla dediler.. Zaman? O kadar kifayetsiz kalıyor ki bu söz şu anlarda.. Ben söyleyeyim Babiş, hiç zamanla geçmiyor gidişin hatta daha da derinleşiyor sensizliğim. Gittiğin turne, çektiğin film diye kendimi kandırdığım boşluğun ansızın vuruyor içime. Keşke içimi çıkarıp koyabilsem önüme!

"Ne yapıyorsun Peloş" diye arayıp, sormayalı tam 40 gün oldu. Ben kime anlatacağım şimdi yaptığım salaklıkları, 'öf yaa bi de başıma bu geldi ya' diye isyanımı. Başardığım işlerin aferini de sensiz yarım kaldı. Arkanda bıraktığın ayak izlerine basarak senin yolunda yürümeye devam ediyorum ama o ayakları yere sağlam bastığı için gurur duyduğun kızın bu aralar biraz yorgun, çaresiz. Sesimden anladığın tüm hislerim şimdi sessiz, içimde kocaman bir çığlık.

Bağırsam duyar mısın? Duysan gelir misin? Ahhh be baba neden her şey bu kadar zamansız! Çook özlüyorum, çoook seviyorum seni.."

Kaynak: Hürriyet

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