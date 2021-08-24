Pelin Özkılıçcı OSB Teknik Koleji'nde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pelin Özkılıçcı OSB Teknik Koleji'nde

Pelin Özkılıçcı OSB Teknik Koleji'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Pelin Öz Kılıççı'yı kadrosuna kattı.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Pelin Öz Kılıççı'yı kadrosuna kattı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji transferlere devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir kadro oluşturan Turuncu siyahlılar son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor takımında forma giyen Pelin Özkılıçcı'yı transfer etti. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol Kulübünden yapılan açıklamada, "Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da pasör çaprazı mevkiinde forma giyen Pelin Özkılıçcı çifte lisansla Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji formasını terletecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor'a teşekkür ederiz. Transfer her iki tarafa da hayırlı olsun. Hiçbir zaman desteğini esirgemeyen İsim ve forma sponsorumuz Turkuaz Seramik'e teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

Pelin Özkılıçcı OSB Teknik Koleji'nde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Barış Arduç Hande Erçel Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pelin Özkılıçcı OSB Teknik Koleji'nde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 09:24:45. #1.14#

title