Pelin Karahan: Setlere geri dönmek istiyorum
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Pelin Karahan: Setlere geri dönmek istiyorum

Başarılı oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı

06.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:43
Pelin Karahan: Setlere geri dönmek istiyorum

'Herhangi bir kısıtlamalarım yok'

Yalnız başına geldiği AVM'de kısa bir alışveriş yapan Karahan, "Gelen tekliflere artık sıcak bakıyorum. Çocuklar artık büyüdü. İnternet dizisi veya televizyon hiç fark etmez doğru proje teklifi gelirse setlere dönmeyi çok istiyorum. Çocuklarım var evliyim diye haftada üç gün gelirim, yada günde şu kadar saat çalışırım gibi, herhangi bir kısıtlamalarım yok. Bu istekleri zaten doğru bulmuyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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