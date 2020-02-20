Pelin Karahan: Güzel sürprizler olabilir

20.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:41

Menejeri ve çalışma arkadaşları ile bir dizi toplantı gerçekleştirdiğini söyleyen Karahan, "Bugün iş konusunda yoğun bir gün. Menejerim ve çalışma arkadaşlarımızla toplantılarımız vardı. Nasipse güzel projelerle tekrar ekranlarda olacağım. Ama şu anda netleşen bir durum yok. Güzel sürprizler olabilir diyelim. Artık çocuklar da büyüdüğü için biraz daha rahatım iş konusunda" açıklamasında bulundu.& ;



