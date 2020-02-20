Pelin Karahan: Güzel sürprizler olabilir
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Pelin Karahan: Güzel sürprizler olabilir

Uzun bir süredir ekranlarda ki serüvenine ara veren güzel ve başarılı oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

20.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:41
Pelin Karahan: Güzel sürprizler olabilir

Menejeri ve çalışma arkadaşları ile bir dizi toplantı gerçekleştirdiğini söyleyen Karahan, "Bugün iş konusunda yoğun bir gün. Menejerim ve çalışma arkadaşlarımızla toplantılarımız vardı. Nasipse güzel projelerle tekrar ekranlarda olacağım. Ama şu anda netleşen bir durum yok. Güzel sürprizler olabilir diyelim. Artık çocuklar da büyüdüğü için biraz daha rahatım iş konusunda" açıklamasında bulundu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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