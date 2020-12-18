Pelin Karahan'dan dikkat çeken itiraf!

Sete gitmeden önce alışveriş çantalarını aracına bırakıp basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Pelin Karahan, "Alışverişimi yaptım şimdi sete gidiyorum. Çekimler devam ediyor. Çekimler yaklaşık bir hafta daha devam edecek. Set ortamını gerçekten çok özlemiştim" açıklamasında bulundu.

VİDEO - PELİN KARAHAN: SETLERİ ÇOK ÖZLEMİŞİM

Kaynak: Snob Magazin