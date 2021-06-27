Pelin Akil'i isyan ettiren yorum...İnsan çocuklarını ayırabilir mi?
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Pelin Akil'i isyan ettiren yorum...İnsan çocuklarını ayırabilir mi?

Pelin Akil'i isyan ettiren yorum...İnsan çocuklarını ayırabilir mi?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Pelin Akil, bir takipçisinin "Bunu kucağından ne zaman indireceksin.

Pelin Akil, bir takipçisinin "Bunu kucağından ne zaman indireceksin. Biraz da Alin'i kucağına al, garibim ana kucağını hissetsin" demesine çok sinirlendi.

Sosyal medya hesabından bu duruma açıklık getiren Akil" Birkaç tane de kızıyorsunuz ama öyle hissettiriyorsunuz' diyen var. Arkadaşlar Alin kucak sevmiyor. Alin, kucağa alınınca inmek istiyor. Bunu açıklamama gerek mi var? Onunla da başka şeyler yapıyoruz. Birbirimize koşup sarılıyoruz. Ama kucak sevmiyor. Bunu açıkladığıma inanamıyorum. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? ve bunu yazanlar anneler, inanılmaz. Bakıyorum bazen sayfalarına tek çocuğu var. İki tane çocuğun olunca mı anlarsın diyeyim? Ne diyeyim?'" dedi.

BİR BİTMEDİNİZ!

Akil, sözlerine; "Bir ara da tam tersini söylüyorlardı. 'Lina'ya çok ilgisizsin, hep Alin kucağında' falan diye. Çünkü karakterleri değişiyor. Bir bitmediniz ya gerçekten. O gözle izleyenler bakanlar. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Onlar ikisi de benim canım yani" diye devam etti.

Kaynak: Hürriyet

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Pelin Akil'i isyan ettiren yorum...İnsan çocuklarını ayırabilir mi? - Haberler Magazin
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