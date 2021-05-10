Pelikancılar kim? Pelikancılar hakkında merak edilenler

Pelikan, Türkiye'de 1 Mayıs 2016'da Pelikan Dosyası adlı internet sitesinde yayınlanan 'Selam Olsun!' yazısıyla ve Ahmet Davutoğlu'nun görevden ayrılmasıyla sonuçlanan süreçte adlarını duyuran bir grup olarak adlandırılıyor. Peki, Pelikancılar kimdir? Pelikancılar ne iş yapar? İşte Pelikancılar hakkında merak edilenler

PELİKANCILAR KİMDİR?

Pelikan, Türkiye'de 1 Mayıs 2016'da Pelikan Dosyası adlı internet sitesinde yayınlanan 'Selam Olsun!' yazısıyla ve Ahmet Davutoğlu'nun görevden ayrılmasıyla sonuçlanan süreçte adlarını duyuran bir grup.

Hilal Kaplan, Melih Altınok, Süheyb Öğüt, Cemil Barlas, Kurtuluş Tayiz, Selman Öğüt, Haşmet Babaoğlu ve İdris Kardaş'ın grup üyesi olduğu iddia edilmektedir.

Yeni açılmış bir blog sayfasında bulunan, ayrıca Pelikan grubunun varlığını da ortaya çıkaran 'Selam Olsun!' adlı yazıyı; 1 Mayıs 2016'da Cemil Barlas, Merve Taşçı, Atifet Ulusoy, Elif Şahin ve Filiz Gündüz kişisel Twitter hesaplarından paylaşmıştır.[4][5] Yapının merkezinde Berat Albayrak ile Turkuvaz Grubunun başındaki ağabeyi Serhat Albayrak'ın olduğunu ifade edilmektedir. Bildirinin sadece Davutoğlu'nu değil devlet içerisinde görev yapan başka isimleri de hedefe koyduğunu iddia edilmekte, hatta bildirinin Hakan Fidan'ı Davutoğlu'nun adamı olarak suçladığını belirtilmektedir.

Grubun eski bir üyesi olan Fırat Erez, kuruluş sürecinde amaçlarını 'AK Parti'nin sosyal medya ekibinin oluşturulması' olarak tanımlamıştır ve sosyal medyadaki yalan paylaşımların ifşa edildiğini söylemiştir.

Erez'in paylaşımları basında "eski defterler açılıyor" diye yorumlanmıştır. Pelikan grubu, farklı sosyal medya hesapları aracılığı ile iletmek istediği mesajları kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu tip hesaplar bazıları tarafından trol hesaplar olarak adlandırılmaktadır. Zaman zaman çeşitli sosyal medya işbirlikleri ve reklamları da grup tarafından yapılmaktadır. Bunların yanı sıra, İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci gibi bir takım kişilerin de Pelikan grubu tarafından fonlandığı belirtilmektedir.

Üsküdar'da bulunan Pelikan Yalısında faaliyet gösteren @BosphorusGlobal grubunun Pelikan Dosyası dışında, @gununyalanlari ve @TAM_Olsun gibi sosyal medya projelerini de ürettiği ve Berat Albayrak'ın sağladığı 1 milyon 724 bin Türk lirası ile faaliyet gösterdiği iddia edilmektedir.

Twitter'da faliyet gösteren @BosphorusGlobal adlı hesap; 'Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi' adlı STK'nın hesabıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Boğaziçi Küresel'in sosyal medya hesaplarında yer alan araştırmalarını ve yurt dışı faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere üzere, 2019 yılında yalıya 1.5 saat süren bir ziyarette bulundu.

Kasım 2020'de Boğaziçi Küresel'e ''kamu yararına dernek statüsü'' verildi. Pelikan adlı örgütlenmenin arkasında direkt olarak bu derneğin olduğu WikiLeaks'e sızan Berat Albayrak ve Süheyb Öğüt'ün aralarında yaptığı mailleşmelerde görülmektedir.

Gruba AK Parti içinden de tepkiler gösterilmiştir. Eski Milletvekili Aydın Ünal, "Tedbir için henüz vakit varken tarihe şu kaydı düşelim: Adına 'Pelikan' da denilen gizli bir örgüt Ak Parti'yi sinsice zehirliyor. Başından beri hedefleri partiyi içten çürütmekti; başarıyla ilerliyorlar. Cesaretle tedbir alınmazsa hareketimize yazık olacak, çok bedel ödenecek" şeklindeki paylaşımını daha sonra sildi.[24] Ünal, 2020 yılında ise ''Pelikan yeni FETÖ'dür açıklaması'' yapmıştır. Başkaları tarafından da 'Yeni paralel yapılanma' olarak da adlandırılan grup 31 Mart 2019 seçimlerinden sonraki itirazlarıyla gündeme geldi.

Kabine değişikliğinin gündeme geldiği dönemde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Pelikan grubu tarafından hedef alındığı iddia edilmiştir. 17 Eylül 2019 tarihinde, Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör''Yargıda tehlikenin farkında mısınız!'' adlı yazısında ''Anlayacağınız, tarih tekerrür ediyor ama kimse yargıdaki tehlikenin büyüklüğünü fark edemiyor. Şimdi soruyorum: Yarın öbür gün şu anda yargıyı ele geçiren bu grupların içine sızan FETÖ'cüler eliyle 17-25'teki gibi yeni bir kumpas davası hazırlansa! O zaman kim, ne diyebilecek?'' cümleleriyle adalet bakanını dolaylı olarak eleştirmiş, bunun üzerine Abdülhamit Gül ertesi gün yaptığı konuşmada ''Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" demiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 12 Nisan 2020'deki istifasında da bu grubun etkisi olduğu iddia edilmiş, eski AK Parti milletvekili Aydın Ünal bu istifayı "AK Parti'ye Pelikan tarafından yapılmış bir darbe" olarak nitelendirmiştir. Bu istifa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemiştir.

WikiLeaks'de yer alan belgelere ve Berat Albayrak'a gönderilen e-maillere göre; Pelikan yapılanmasının ana finans kaynaklarını Berat Albayrak ve Medipol Üniversitesi oluşturmaktadır. Grubu fonlayanlar arasında iş adamı Can Paker'in de bulunduğu iddia edilmektedir.

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan istifası

İstifasının yolunu açan bildiriyle ilgili olarak Ahmet Davutoğlu şunları söylemiştir: "Her birimiz öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki. Artık fikirler çarpışmıyor, kimin ne kadar trolu var ve karşı tarafa ne kadar zarar verebilir? Başbakanlıktan ayrılma süreci esnasında 'Pelikan dosyası' diye bir şey çıktı. Beni birazcık tanıyanlar için her birisi iftira olan şeyler. Peki kim bunu çıkarttı, belli değil. Ben biliyorum da toplum bilmiyor. Kendileri saklandılar. Nice hakaretler yaptılar."