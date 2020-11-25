Pele Maradona hakkında ne dedi? Pele kimdir, kaç yaşında?

Hayatını kaybeden Diego Maradona hakkında pek çok isim taziyelerini iletti ve üzüntülerini dile getirdi. Bu isimlerden biri de Pele oldu. Peki, Pele kimdir? Pele Maradona hakkında ne dedi?

Diego Armando Maradona'nın vefatı futbol dünyasını yasa boğarken, pek çok ünlü isim üzüntülerini dile getirdi. Bu isimlerden biri de futbolun bir başka efsane ismi Pele'den geldi. Peki, Pele Maradona hakkında ne dedi?

PELE KİMDİR?

Edson Arantes do Nascimento Pele, 1940 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

Futbola Bauru Atletic takımında başlayan Pele, 1955'te geçtiği Santos Kulübü'nde 1956'da A takımına alındı.

İlk Dünya Şampiyonluğu'nun 1958'de tattı.

Yedekler arasında İsveç'e götürülen Pele oyuna girdiği zamanlarda başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çekti ve Milli Takımın ilk onbirinde yer alarak kupayı kaldıranlar arasına girdi.

1962 Dünya Kupası onun için kötü bir dönemdi. Pele sakat olduğu için bu milli takıma çağrılmadı.

Futbol'un taçsız kralı olarak adlandırılan Pele, 1970 dünya kupasında hem olgun bir futbolcu hem de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğu gösterdi ve Brezilya bu dünya kupasından da şampiyonlukla çıkarak 3 kez kupayı evine götürdü.

Her an her şeyi yapabilecek teknikte bir oyuncu olması, rakiplerin korkulu rüyası haline getirdi onu fakat o bununla şımarmak yerine kendisini daha da geliştirmeye çalıştı.

1974 yılına kadar oynadığı Santos takımında tam 1284 gol attı. 1975'te, 4 milyon dolar karşılığında ABD'nin Cosmos Takımı'na transfer oldu.

1977'de futbolu bıraktığında, 1363 lig maçında attığı gol sayısı 1281'e ulaştı.

1959'da dünyada, 1960, 1964, 1965'te Güney Amerika'da yılın futbolcusu seçildi.

Kaleme aldığı Ben Pele adlı otobiyografisi en çok satan kitaplar listesine girdi.

1973'te Santos ile İstanbul'a gelerek Fenerbahçe-Santos maçında Türk seyircisinin karşısına çıktı.

Eş:

Marcia Aoki (e. 2016)

Assíria Nascimento (e. 1994–2008)

Rosemeri dos Reis Cholbi (e. 1966–1982)

Çocuklar

Edson Cholbi Nascimento

Kelly Cristina Nascimento

Jennifer Nascimento

Joshua Nascimento

Celeste Nascimento

Sandra Regina Arantes do Nascimento

Flávia Christina Kurtz Nascimento

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak gösterilen Pele, bütün dünyada futbol için ölçü ve hedef olarak gösterilmektedir.

PELE MARADONA HAKKINDA NE DEDİ?

Pele, acısını şu sözlerle dile getirdi:

"Ne acı bir gün... Ben mükemmel bir arkadaşımı, futbol efsanesini kaybetti. Umarım gökyüzünde top oynayabiliriz harika dostum. Söyleyecek çok şey var ama şimdi Tanrı ailesine güç versin.""