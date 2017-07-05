Pektus Derneği tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Pektus Hasta Okulu" sempozyumu düzenlendi.



Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, hasta ve hasta yakınlarına halk dilinde "kunduracı göğsü" ve "güvercin göğsü" olarak bilinen Pektus ekskavatum ve Pektus karinatum hastalıkları hakkında bilgi verildi.



Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Türkiye'de göğüs duvarı şekil bozukluğu olan yaklaşık 250 bin kişi olduğunu söyledi.



Hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla projeler yapmak istediklerini belirten Prof. Dr. Yüksel, "Okullarda tarama yapılması konusunda çalışma yapmak istiyoruz. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor. Şu anda kendi hastanemizde kendi okulumuzu kurduk ve bu şekilde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Yüksel, ailelerin çocuklarının göğüs kafesinde bir şekil değişikliği gördüklerinde muhakkak bir doktora müracaat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Hastalığın ilerlemesi durumunda hem fizyolojik hem de psikolojik olarak geri dönülmez problemler ortaya çıkabilir." dedi.



Kunduracı göğsü hastası olan ve ameliyat sonrası hastalığı atlatan 29 yaşındaki Mustafa Erdinç ise hastalığın kendisini psikolojik anlamda etkilediğini anlattı.



Basketbol oynadığı dönemlerde soyunma odasında arkadaşlarıyla birlikte üstünü değiştiremediğini söyleyen Erdinç," Üstümü değiştirirken onların odadan çıkmasını beklerdim ya da lavaboda giyinirdim. Ameliyat sonrası her şey çok güzel oldu. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Şu anda basketbol hocalığı yapıyorum ve çok mutluyum. Hastalık süresince özellikle psikolojik anlamda aileler çocuklarına destek olsunlar." şeklinde konuştu.