Pekmezli tahinli çörek sofraların vazgeçilmezi oldu
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Pekmezli tahinli çörek sofraların vazgeçilmezi oldu

16.10.2020 10:06 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:10
Pekmezli tahinli çörek sofraların vazgeçilmezi oldu

Kahramanmaraş'ta Osmanlı döneminden bu yana üretilen Maraş çöreği, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş'ta Osmanlı döneminden bu yana üretilen Maraş çöreği, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle pekmezli tahinli çörek çeşidi yoğun ilgi görüyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Saraçhane Sokak'ta 32 yıldır çörek yapan 3 çocuk babası Mehmet Bayır (47), pekmezli tahinli çöreğin kültürümüzde önemli bir yere sahip olduğunu belirti. Pekmezli tahinli çöreğe talebin arttığını söyleyen Bayır, "Gerek yaz aylarında, gerekse kışın tüketilen Maraş çöreğinin ayrı bir lezzeti var. Her evde bulunması gereken, olmazsa olmazlarımız arasında. Ayrıca çöreğin tok tutma özelliği çok fazla ve uzun süre tazeliğini koruyor. Şehir dışından pekmezli tahinli çöreğe çok fazla talep var. Bunun yanında tereyağlı, fıstıklı, tuzlu çörek ve şekerli çörek çeşitlerini de yapıyoruz. Çöreklerimizin fiyatı ise 14 TL'den başlıyor. Son günlerde pekmezli çöreğin siparişlerine yetişemiyoruz. Çok fazla rağbet var. Lezzeti tadı ve tazeliğiyle burada odun ateşinde pişirip satışa sunuyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Pekmezli tahinli çörek sofraların vazgeçilmezi oldu
Pekmezli tahinli çörek sofraların vazgeçilmezi oldu
Pekmezli tahinli çörek sofraların vazgeçilmezi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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