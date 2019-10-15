Pekmez, Sincik'te köy okullarını ziyaret etti

15.10.2019 14:44

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Sincik ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Dilektepe Ortaokulu, Çamdere ve Alancık Köyü İlkokulunu ziyaret etti.



Köy okulu ziyaretlerinde sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sıcak ve samimi diyaloglar kurup, okul bahçesinde çocuklarla top oynayan Yeşim Pekmez, öğrencilerle ve öğretmenlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirerek, "Geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımız sevginin, ilginin ve her şeyin en iyisine layıksınız. Sizler istiklalimizin teminatı yarınların meyveli ağaçları olacak fidanlarsınız. Bu ilgiye, sevgiye ve verilen bunca öneme, sizlerde derslerinize çok çalışarak ailelerinize ve ülkemize faydalı birer birey olmalısınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.



Pekmez, ayrıca öğrencilere bol bol kitap okumalarını, hedefledikleri mesleklere ulaşabilmeleri için öğretmenlerini iyi dinlemelerini tavsiye etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA