Pekmez, engelli Belkıs ile bir araya geldi
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Pekmez, engelli Belkıs ile bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 75 yaşındaki Serebrovasküler hastası Hatice Çelik ile zihinsel engelli Belkıs Sena Tırpan'ı evinde ziyaret ederek, engelleri nedeniyle evlerinden çıkamayan engellilere yalnız olmadıklarını hissettirdi.

04.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:12
Pekmez, engelli Belkıs ile bir araya geldi

Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, 3 Aralık dolayısıyla 75 yaşındaki Serebrovasküler hastası Hatice Çelik ile zihinsel engelli Belkıs Sena Tırpan'ı evinde ziyaret ederek, engelleri nedeniyle evlerinden çıkamayan engellilere yalnız olmadıklarını hissettirdi.


Yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaretleri sırasında Yeşim Pekmez'e Vali Yardımcısı Ayhan Akpay'ın eşi Senem Akpay, Vali Yardımcısı Bedir Deveci'nin eşi Sonnur Deveci, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi Şule Ergüder ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik eşlik etti.


İlk olarak 75 yaşındaki Hatice teyzeyi evinde ziyaret eden Vali Aykut Pekmez'in eşi Peşim Pekmez, Hatice teyzeye çiçek takdim ederek, hal ve hatırını sorup, talep ve isteklerini dinledi.


Buradaki ziyaretin ardından Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, Zihinsel engelli Belkıs Sena Tırpan'ı ziyaret etti.


Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Belkıs Sena'yla bir süre sohbet eden Yeşim Pekmez, "Dünya engelliler günü dolayısıyla 75 yaşındaki Serebrovasküler hastası Hatice teyzemiz ile zihinsel engelli kızımız Belkıs Sena Tırpan'ı evinde ziyaret ederek, çaylarını içtik varsa istek ve taleplerini dinledik. Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizi sadece bir gün değil her gün hatırlıyor ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Yaşadığımız hayat içerisinde hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün sağlıklı yaşıyor olmamız yarın da sağlıklı olacağımız anlamına gelmiyor. Bu nedenle empati yaparak engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacına koşmaya çalışıyoruz. Önemli olan bedenlerde değil beyinlerimizdeki engelleri kaldırmaktır. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim engelli kardeşlerimizin yardımcısı olsun, onları hayata bağlayan cefakar ailelerimize de sabır ve güç versin" diye konuştu.


Engellilerin aileleri ise, Vali Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez'e verdikleri destek ve yanlarında olmalarından duydukları mutluluğu dile getirerek, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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