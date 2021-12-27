YALOVA (Habermetre) - PEKİNEZ CİNSİ KÖPEK AİLESİNE KAVUŞTU

Yalova Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvan severliği ile bilinen temizlik görevlisi İnce, sokak hayvanlarına besleme yaparken minik köpeğin sahipsiz olarak gezdiğini ve üşüdüğünü fark etti. Evinde 2 gün boyunca köpeğe bakarak bakımlarını yapan İnce, minik köpeği Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü binasına götürdü. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nüm maskotu olan minik köpeğe "Pamuk" adı verildi. Pamuk, uzun uğraşlar sonucu sahibine ulaşılarak teslim edildi. İnce; 'Sokak'ta Sahipsiz Dolaşırken Gördüm'

Köpeğin başı boş olarak sokakta gezdiğini gördüğünü söyleyen Münevver İnce; "Kendimin bakmış olduğum sokak kedilerini besliyordum. Bu kadar temiz ve bakımlı bir köpeğin sokakta başı boş gezmesi beni düşündürdü. Evime alarak onu korumaya aldım. Minik dostumuzu evimde misafir ettim ve bir gün sonra müdürlüğümüze getirdim. Burada bulunan arkadaşlarımda çok sevdiler ve ilgilendiler. Tüyleri beyaz ve krem olduğu için Pamuk adını vermek istedik. Köpeğin sahibine ulaşmak adına sosyal medya hesaplarından ve hayvan severlerin olduğu gruplardan kendimce paylaşım yaptım. Sahibi bizlere ulaştı ve minik dostumuzu sağlam bir şekilde sahibine teslim ettik" dedi. İsimlerde Çifte Benzerlik

Yalova Belediyesi personeli Münevver İnce, minik köpeği, sahibi Kerime Şen'e teslim etti. İsimde benzerlik olduğu için yabancılık çekmediğini dile getiren Kerime Şen; "Siz pamuk ismini koymuşsunuz. Onun gerçek ismi zaten pamuktu ve siz böyle çağırınca yabancılık çekmediğini düşünüyorum. Biraz yaramaz bir köpeğimiz var. Ara sıra böyle kaçmaları oluyor ve bu üçüncü sefer ki son kaçışı oldu. Münevver Hanım nezdinde ilgisini eksik etmeyen Yalova Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

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