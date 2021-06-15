Pekin semalarındaki Samanyolu izleyenleri hayran bıraktı
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Pekin semalarındaki Samanyolu izleyenleri hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in başkenti Pekin'de görüntülenen Samanyolu izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Çin'in başkenti Pekin'de görüntülenen Samanyolu izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Başkent Pekin'deki Miyun su rezervuarı üzerinden Samanyolu güzel görüntüler oluşturdu. İzleyenleri kendine hayran bırakan görüntüler, hızlandırılmış şekilde paylaşıldı.

Pekin'in en büyük su rezervuarı olan yaklaşık 4,4 milyar metreküp kapasitesindeki Miyun Rezervuarın inşaatı 1958'de başladı ve 1960'ta tamamlandı. 10 milyondan fazla insana içme suyu sağlayan rezervuar 1960'ta tamamlanmış ve su taşkınlarını önlemek için yapılmıştı.

-İHA-

Pekin semalarındaki Samanyolu izleyenleri hayran bıraktı
Pekin semalarındaki Samanyolu izleyenleri hayran bıraktı
Pekin semalarındaki Samanyolu izleyenleri hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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