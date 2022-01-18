Pekin Olimpiyatları biletleri Covid-19 nedeniyle satışa sunulmayacak - Haberler
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Pekin Olimpiyatları biletleri Covid-19 nedeniyle satışa sunulmayacak

Pekin Olimpiyatları biletleri Covid-19 nedeniyle satışa sunulmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in başkenti Pekin'de başlayacak olan Kış Olimpiyatları biletleri, Covid-19 salgını nedeniyle satışa sunulmayacak ancak biletler önceden belirlenen gruplara dağıtılacak.

Çin'in başkenti Pekin'de başlayacak olan Kış Olimpiyatları biletleri, Covid-19 salgını nedeniyle satışa sunulmayacak ancak biletler önceden belirlenen gruplara dağıtılacak.

Çin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni bir karar açıklandı. Olimpiyat Organizasyon Komitesi, 4 Şubat'ta Pekin'de gerçekleştirilecek olan Kış Olimpiyatları biletlerinin korona virüs salgını nedeniyle satışa sunulmayacağını ancak biletlerin belirlenen gruplara dağıtılacağını duyurdu. Bugün yapılan açıklamada kararın olimpiyatlara katılacak yarışmacıların ve seyircilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

Komite, olimpiyatlara katılacak seyircilere katılım sağlamadan önce ve olimpiyatlar süresince Covid-19 önlemlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunurken, yarışmacıların ise özel uçaklarla Pekin'e getirileceğini açıkladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Koronavirüs, Pekin, Güncel, Haber

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