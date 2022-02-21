Pekin Kış Olimpiyatları'nın kapanış töreni düzenlendi

Pekin Kış Olimpiyatları'nın kapanış töreni Ulusal Stadyum Kuş Yuvası'nda gerçekleştirildi.

Pekin Kış Olimpiyatları'nın ana meşalesi olan "Büyük Kar Tanesi" Olimpiyat Parkı'nda 300 saatten fazla yakılmasının ardından Pekin Kış Olimpiyatları'nın kapanış töreni Ulusal Stadyum Kuş Yuvası'nda gerçekleştirildi. Törenle, 17 gün süren kış sporları resmen sona erdi. Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan başkent Pekin, dünyanın ilk "çifte Olimpiyat şehri" haline geldi. Kapanış töreni, 80 dakika sürerken Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) belirlediği bir dizi tören programı ile başlayıp açılışta olduğu gibi göz alıcı gösteriler ile devam etti. Çifte Olimpiyat şehrinin sanatsal ifadesi de kapanış töreninin en önemli gösterilerinden biri oldu.

Pekin Kış Olimpiyatları'nda Norveç takımı 16 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalyayla birinciliği kazanırken, Almanya takımı 12 altın, 10 gümüş ve 5 bronzla altın madalya ile olimpiyatlarda İkinciliğe yerleşti. Çin takımı 9 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Bu derece ile Çin hem altın madalya sayısına hem de tüm madalya sayısı rekor seviyeye taşıdı.. Çin takımı, madalya listesinde üçüncü sırada yer aldı. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı - Yerel