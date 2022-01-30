Pekin Kış Olimpiyatları'nda Çin bayrağını taşıyacak sporcular belli oldu

Çin'de düzenlenecek 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde, ülke bayrağını, kadın iskelet kızağı sporcusu Cao Dan ile erkek sürat pateni sporcusu Gao Tingyu'nun taşıyacağı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Olimpiyat Delegasyonu Genel Sekreteri Ni Huicong, yaptığı açıklamada, Cao ve Gao'nun 4 Şubat'ta düzenlenecek olimpiyat açılış töreninde Çin Halk Cumhuriyeti bayrağını taşımak üzere seçildiğini belirtti.

Çin ulusal iskelet kızağı takımına 2018'de seçilen 19 yaşındaki Cao, 2022 Kış Olimpiyatları'nda madalya umudu görülen sporcular arasında yer alıyor.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden gelen sporcu, 2020'de katıldığı Gençlik Kış Olimpiyatları'nda 7'nci sırada yer aldı. Cao, 2021-2022 sezonunda Kıtalar Arası Kupa'nın Avusturya'nın Tirol eyaletinin merkezi Innsbruck'ta düzenlenen ayağında altın madalya kazandı.

Çin ulusal sürat pateni takımına 2016'da seçilen 24 yaşındaki Gao, Çin'in en yetenekli patencilerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore'de düzenlenen 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda erkekler 500 metre sürat pateninde bronz madalya kazanan Gao, bu sezonki yarışlarda da bir altın ve bir gümüş madalyanın sahibi oldu.

4-20 Şubat'ta düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları'na 90'dan fazla ülkeden 3 bini aşkın sporcu katılacak.