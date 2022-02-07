Pekin Kış Olimpiyatları "kapalı devre sisteminde" 24 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde", 24 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta havalimanında 11, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerinde 13 vaka kaydedildi.

Vakaların 12'sinin sporcu ve takım görevlileri, 12'sinin ise "paydaş" adı verilen medya mensupları ve sponsor ekiplerinden olduğu belirtildi.

Organizasyonun kapalı devresi içinde 4-5 Şubat'ta toplam 55 vaka saptanmıştı.

Kapalı devrenin faaliyete geçtiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 387'ye yükseldi.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, genel toplama dahil etmiyor.