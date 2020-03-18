Pekin'in tepkisine rağmen Trump yine 'Çin virüsü' dedi ABD Başkanı Donald Trump Pekin'in tepkisine rağmen Covid-19 için “Çin virüsü” tabirini kullanmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump Pekin'in tepkisine rağmen Covid-19 için "Çin virüsü" tabirini kullanmaya devam etti.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çin virüsünü her zaman ciddiye aldım, herkesin tepkisine rağmen, Çin ile sınırları kapatma dahil başından bu yana çok iyi iş çıkardım. Birçok hayat kurtuldu. Yalan haberler utanç verici" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle