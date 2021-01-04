Pekin'in Şunyi semti sakinleri ikinci kez Kovid-19 testinden geçirildi
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Pekin'in Şunyi semti sakinleri ikinci kez Kovid-19 testinden geçirildi

04.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:58
Pekin'in Şunyi semti sakinleri ikinci kez Kovid-19 testinden geçirildi

Çin'de başkent Pekin'in Şunyi semtinde yerel kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesinin ardından bölge halkı yeniden toplu teste tabi tutuluyor.

Çin'de başkent Pekin'in Şunyi semtinde yerel kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesinin ardından bölge halkı yeniden toplu teste tabi tutuluyor.

China Daily gazetesinin haberine göre, semtte geçen hafta uygulanan toplu testlerin ardından yeni vakaların ortaya çıkması üzerine ikinci kez nükleik asit testlerinin uygulanmasına karar verildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, dünden itibaren kurulan test merkezlerinde boğaz ve geniz sürüntü örneklerini vermeye başladı.

Kentte Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'nda gümrük çalışanlarında Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine, 27 Aralık 2019'da "acil durum" ilan edilmişti. Havaalanı yakınındaki Şunyi semtine giriş çıkışlar yasaklanmış, bölgede yaşayan 800 bin kişiye Kovid-19 testi uygulanmıştı.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 87 bin 150 vaka görülürken 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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