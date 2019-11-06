Pekin'den yeni Kanada hükümetine: Tutuklu Huawei yöneticisini serbest bırakın

06.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:43

Çin Dışişleri Bakanlığı yeni göreve gelen Kanada hükümetinden ülkede tutuklu yargılanan Huawei'nin finans sorumlusu Mıng Vancoğ'un (Meng Wanzhou) bir an önce serbest bırakılması için talepte bulundu.



Mıng Vancoğ Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından İran'a yönelik yaptırımları ihlal etmek ve bankacılık işlemlerinde sahtecilik gibi suçlamalardan dolayı Aralık 2018'den beri Kanada'da gözaltında tutuluyor. Euronews.com'da Görüntüle