Pekin'den ABD'ye: Güney Çin Denizi'nde güç gösterisine son ver
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Pekin'den ABD'ye: Güney Çin Denizi'nde güç gösterisine son ver

Çin, kendisine bağlı özerk Tayvan'dan gelecek hiçbir bağımsızlık hareketini "müsamaha etmeyeceğini" açıkladı. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savunma bakanları arasında Tayvan'ın başkenti Bangok'ta yapılan toplantıda Pekin bu konuda Washington'ı gereğine uygun davranmaya çağırdı.

18.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 09:34
Pekin'den ABD'ye: Güney Çin Denizi'nde güç gösterisine son ver

Çin, Tayvan'dan gelecek hiçbir bağımsızlık hareketine 'müsamaha göstermeyeceğini' açıkladı. Pekin, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savunma bakanları arasında Tayvan'ın başkenti Bangok'ta yapılan toplantıda Washington'ı bu konuda daha hassas davranmaya çağırdı.


Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e Çinli mevkidaşının "Güney Çin Denizi'nde güç gösterisi yapmayı ve tansiyonu yükseltmeyi bırakın" dediğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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