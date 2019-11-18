Pekin'den ABD'ye: Güney Çin Denizi'nde güç gösterisine son ver

18.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 09:34

Çin, Tayvan'dan gelecek hiçbir bağımsızlık hareketine 'müsamaha göstermeyeceğini' açıkladı. Pekin, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savunma bakanları arasında Tayvan'ın başkenti Bangok'ta yapılan toplantıda Washington'ı bu konuda daha hassas davranmaya çağırdı.



Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e Çinli mevkidaşının "Güney Çin Denizi'nde güç gösterisi yapmayı ve tansiyonu yükseltmeyi bırakın" dediğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle