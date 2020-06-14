Pekin'deki kapatılan pazarın çevresindeki 46 bin kişiye Kovid-19 testi yapılacak
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Pekin'deki kapatılan pazarın çevresindeki 46 bin kişiye Kovid-19 testi yapılacak

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle kapatılan Şinfadi pazarının çevresinde yaşayan 46 binin üzerinde kişiye test yapılacağı bildirildi.

Pekin'deki kapatılan pazarın çevresindeki 46 bin kişiye Kovid-19 testi yapılacak
14.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:28

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle kapatılan Şinfadi pazarının çevresinde yaşayan 46 binin üzerinde kişiye test yapılacağı bildirildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, pazarın bulunduğu Fengtai bölgesinde 24 nükleik asit tespit istasyonu kurulduğunu ve şu ana kadar 10 bin 881 kişiye test yapıldığını açıkladı.

Bugün öğleden sonra Şinfadi pazarıyla bağlantılı 8 kişide daha virüse rastlanırken, pazarla ilişkili vaka sayısı 51'e yükseldi. Yetkililer, Şinfadi pazarının çevresinde yaşayan 46 binin üzerinde kişiye nükleik asit testi yapılacağını bildirdi.

Öte yandan önceki günlerde pazarda saptanan vakalarla temas eden 394 kişiden 111'i farklı yerlerde, geri kalanı ise evlerinde tecrit altına alındı. Bu kişilerin otellerde tecrit altına alınması için 11 farklı otelde bin oda hazır hale getirildi.

Pekin Sağlık Komisyonunun verilerine göre kentteki 98 Kovid-19 test merkezinin günlük 90 binden fazla kişiye test yapabilme kapasitesi bulunuyor. Ciddi önlemlerin alındığı kentte ikinci bir salgın dalgası oluşma ihtimalinden endişe ediliyor.

Vakaların saptanması üzerine pazar civarındaki 11 yerleşim alanında sokağa çıkma kısıtlaması, spor alanlarında faaliyetlerin askıya alınması ve 9 okulda eğitime ara verilmesi gibi çeşitli tedbirler alındığı açıklanmıştı.

Çin'de Kovid-19 salgınında son 2 ayın en yüksek vaka artışının bugün kaydedildiği bildirilmişti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 83 bin 132'ye yükseldi, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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