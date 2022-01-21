Pekin'de yurt içi kaynaklı 5 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de gelecek ay Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 5 Kovid-19 vakasının saptandığı bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, şehrin güneybatısındaki Fangşan ilçesinde 3 ve Fıngtay'da 2 yeni yerel vaka görüldüğü belirtildi.

Fıngtay'daki vakalar daha önce tespit edilenlerle aynı apartman kompleksinde, Fangşan'daki vakalar ise aynı fabrika yurdunda yaşayanlarda ortaya çıktı. Vakalarının tamamının soğuk zincir kargo sektöründe çalışan işçiler olduğu kaydedildi.

Pekin'de dün de Çaoyang ilçesinde çalışan bir kamyon şoförü ile Fıntay'daki soğuk zincir kargo çalışanı ve onun bir yankınında virüs saptanmıştı. Vakaların tümünün Delta varyantı taşıdığı bildirilmişti.

Pekin'de 14 Aralık'ta Omicron varyantını taşıyan ilk vakanın görülmesi endişeye yol açmıştı. Başkentin merkez ilçelerinden Haydien'de yaşayan hastanın, doğrulanmış vakalardan herhangi biriyle temas kurmadığı ve son 14 günde başka şehre seyahat etmediği ifade edilmişti.

4-20 Şubat 2022'de Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan kentte Omicron vakasının ortaya çıkması, virüs varyantının şehirde bir süredir yayılmakta olduğuna dair endişeleri artırmış, fakat yapılan testlerde hastanın annesi dışında virüs bulaşan birisine rastlanmamıştı.

24 saatte 73 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında dün 24 saatte 23'ü yurt içi kaynaklı 73 Kovid-19 vakası saptandı.

Tiencin şehrinde 8, Pekin'de 5, Guangdong eyaletinin Cuhai şehrinde 4, Hınan eyaletinin Anyang şehrinde 3 ve Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da 3 yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 50 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 484 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 173 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.