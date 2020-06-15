Pekin'de yeni dalgada vaka sayısı 79'a çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pekin'de yeni dalgada vaka sayısı 79'a çıktı

Çin'in başkenti Pekin'deki bir toptancı pazarından kaynaklandığı düşünülen yeni korona virüs vakalarının sayısı 79'a yükselirken, ülke genelindeki "ikinci dalga" endişesi artıyor.

Pekin'de yeni dalgada vaka sayısı 79'a çıktı
15.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:21

Çin'in başkenti Pekin'deki bir toptancı pazarından kaynaklandığı düşünülen yeni korona virüs vakalarının sayısı 79'a yükselirken, ülke genelindeki "ikinci dalga" endişesi artıyor.

Çin'de korona virüs vakalarındaki artış devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 49 yeni vaka tespit edilirken, bunlardan 39'unun yerel kaynaklı, 10'unun ise yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı. Yerel kaynaklı 39 vakanın 36'sının başkent Pekin'de, 3'ünün ise Hebei eyaletinde görüldüğü, vakaların tamamının Pekin'deki Xinfadi pazarıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Böylece Pekin'deki Xinfadi pazarıyla ilişkili vaka sayısı 79'a yükseldi. Ayrıca, yine Xinfadi pazarıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olarak Liaoning eyaletinde de 2 vaka bulunuyor.

Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamasında korona virüs kaynaklı yeni can kaybı ise bildirilmedi.

PEKİN'DE YAKLAŞIK 80 BİN KİŞİYE TEST

Yeni vakaların görülmesinin ardından, Pekin'de Covid-19 testi yapılması için 98 kuruluş ve hastanenin belirlendiği, günlük azami test kapasitesinin ise 90 bin olduğu ifade edildi. Test edilmeyi bekleyen Çinliler, Xinfadi pazarının bulunduğu semtteki hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Pekin Belediyesi'ne bağlı basın ofisi, dün Xinfadi pazarıyla ilişkili 76 bin 499 kişinin test edildiğini duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, Pekin'de salgının yayılma riskinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, yetkililerden katı tedbirler almalarını istedi.

Bunun yanı sıra, Pekin kaynaklı ikinci dalga endişesi üç hükümet yetkilisini koltuğundan etti. Fengtai semti yönetici yardımcısı Zhou Yuqing, Huaxiang mahallesi parti sekreteri Wang Hua ve Xinfadi pazarının genel müdürü Zhang Yuelin salgını önleyemedikleri gerekçesiyle görevlerinden alındı.

Çin'in başkenti Pekin'de 56 gün aradan sonra geçtiğimiz perşembe günü bir yeni Covid-19 vakası tespit edilmiş, buna cuma günü iki yeni vaka eklenmişti. İlk bulgulara göre, yeni vakaların başkentin çiftlik ürünleri tedarikinin büyük kısmını sağlayan Xinfadi pazarı kaynaklı olduğu açıklanmıştı.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti Haber
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Haber
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Haber
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından...
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında
'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Emre Kınay Demet Evgar Acun Ilıcalı
Spor Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Pekin'de yeni dalgada vaka sayısı 79'a çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 09:27:57. #1.15#
title